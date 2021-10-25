Происшествия

Печорский суд вынес приговоры брату и сестре за кражи

Печорский районный суд рассмотрел уголовные дела в отношении брата и сестры, которых обвиняли в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Летом 2016 года ранее судимый мужчина через калитку прошел в один из дворов дома в городе Печоры, залез в сарай, откуда похитил бензопилу марки STIHL стоимостью 10 000 рублей. В судебном заседании печерянин в полном объеме признал вину в совершении преступления, дал признательные показания.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 140 часов. Он также осужден за совершение особо тяжкого преступления, и путем частичного сложения суд приговорил мужчину к 10,5 годам и 10 дням колонии строгого режима.

В этот же день суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летней сестры этого мужчины, обвиняемой в краже с банковского счета. Весной 2020 года подсудимая работала продавцом в магазине цветов. Девушка тайно украла более 350 тысяч рублей с банковского счета, используя подконтрольные ей банковские карты и компактные банковские терминалы, установленные в магазине.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме. Суд признал печерянку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком.

Приговоры суда пока не вступили в законную силу.