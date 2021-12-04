Происшествия

В Великих Луках задержан подозреваемый в покушении на убийство 7 лет назад

42-летнего жителя города Великие Луки задержали и заключили под стражу до 15 декабря за покушение на убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Ночью 20 октября 2014 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился у одного из кафе в городе Великие Луки. Используя незначительный повод как предлог для убийства, мужчина два раза выстрелил в голову и грудь потерпевшего. В ситуацию вмешался очевидец, после его появления великолучанин скрылся с места преступления.

Обнаружить мужчину долгое время не удавалось, в связи с чем его объявили в розыск. При задержании 2 декабря злоумышленник оказал сопротивление и попытался скрыться. В этот же день ему было предъявлено обвинение.