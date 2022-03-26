Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичку за кражу 10 банок тушенки

Сотрудники Росгвардии в Пскове задержали подозреваемых в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, около 11.30 в магазине на улице Народной сотрудники Росгвардии задержали 19-летнюю девушку, которая похитила из торгового зала 10 банок тушенки. Общая сумма ущерба составила 1 459 рублей.

Кроме того, в этот же день экипажу группы задержания поступило сообщение что в магазине на улице Алтаева сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 42-летнего псковича, который пронес через кассу бутылку спиртного, не заплатив за нее.

Для дальнейшего разбирательства горожан передали сотрудникам полиции.