Происшествия

Ревнивого великолучанина будут судить за угрозу убийством жене

Ревнивого великолучанина будут судить за угрозу убийством жене. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре городв Великие Луки.

Установлено, что в ноябре 2021 года между супругами возник конфликт на почве ревности. В ходе него мужчина взял двумя руками супругу за шею и стал душить. При этом он высказал в ее адрес угрозу убийством «Я тебя убью», которую потерпевшая восприняла реально, поскольку имелись основания опасаться осуществления данной угрозы.

Уголовное дело по данному факту направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе - в виде лишения свободы на срок до 2 лет.