Артиллерийский снаряд нашли вблизи псковской деревни Лопатово

Артиллерийский снаряд обнаружили вблизи деревни Лопатово Псковского района 10 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Для идентификации артиллерийского снаряда на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова. Калибр снаряда - 76 мм.
Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).