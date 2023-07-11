Артиллерийский снаряд нашли вблизи псковской деревни Лопатово

Губернатор пригласил псковичей и гостей региона на историческую реконструкцию в Самолву

Более 2 тысяч псковских семей начали получать ежемесячную выплату из маткапитала в 2023 году

Дополнительные бригады будут достраивать ФАП в Пушкиногорском районе

Пять пьяных водителей остановили псковские полицейские

Почти сто человек укусили клещи за неделю в Псковской области

Михаил Ведерников: Бардака на дорожном рынке в Псковской области уже нет

Пандусы для маломобильных граждан забетонировали в детском саду «Рябинушка» в Писковичах