Происшествия

Девять артиллерийских снарядов обнаружили вблизи великолукской деревни

Девять артиллерийских снарядов обнаружили вблизи деревни Плаксино Великолукского района 5 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Калибр артиллерийских снарядов составляет 45 мм. Помимо этого, в этот день вблизи деревни Чирки Новосокольнического района была найдена минометная мина калибра 82 мм.

Для идентификации снарядов на места выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).