Происшествия

С трудом передвигающегося мужчину продолжают разыскивать в Пскове

Без вести пропавшего Андрея Петрова 1978 года рождения разыскивают полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина проживал в областном центре на улице 2-ой Посёлочной. С 27 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, последний раз его видели у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской.

Приметы: на вид примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, короткие светлые волосы. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имелись проблемы с ногами.

Был одет в серую кепку, очки с оправой черного цвета, зеленую футболку с вырезом на груди, куртку темно-зеленого цвета в полоску с капюшоном, тканевые штаны черного цвета, темно-синие резиновые тапки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 89522144897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову) или в дежурную часть - 59-63-22.