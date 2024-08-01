Происшествия

Житель Палкино заплатит штраф за распитие самогона с подростками

22-летний житель поселка Палкино приговорен к штрафу за вовлечение троих несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков (часть 1 статьи 6.10 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Палкинского района.

Как установлено в ходе рассмотрения указанного дела, мужчина, достоверно зная о несовершеннолетии обратившихся к нему подростков, продал им самогон, а впоследствии присоединился к празднованию дня рождения одного из покупателей и совместно с ними употреблял спиртные напитки.

Учитывая, что нарушитель не впервые привлекается к ответственности за подобные действия, ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.