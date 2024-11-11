Недвижимость

Строительство дома для расселения аварийного жилья в Острове завершено – Дмитрий Быстров

Завершены работы по строительству дома для расселения аварийного жилья в Острове, однако жильцы пока не могут заехать в новые квартиры. Об этом в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Этот объект оказался сложным с точки зрения внутренней ситуации, но если говорить по физике, то все строительные работы завершены», – отметил он.

Дом рассчитан на 102 квартиры. В рамках программы переселения в декабре 2022 года был заключен контракт на строительство этого дома с жесткими сроками выполнения работ. Проектирование, экспертиза и само строительство должны были занять всего один год. Однако, как подчеркнул Дмитрий Быстров, такие сжатые сроки - редкость.

«Как бывший руководитель областного комитета по строительству скажу, что обычно требуется как минимум полтора-два года», - отметил Дмитрий Быстров.

В ходе реализации проекта столкнулись с трудностями. Были проблемы с проектной организацией, которую пришлось заменить, возникли сложности со стороны субподрядчиков. Сейчас дело передано правоохранительным органам. Тем не менее подрядчик завершил все необходимые работы за свой счет. Осталось устранить мелкие недоделки, такие как покраска и установка некоторых элементов.

«Люди спрашивают, когда смогут въехать в новый дом, ведь он выглядит готовым. Мы понимаем их беспокойство, но пока не устраним все замечания от управления капитального строительства и других надзорных органов, заселять жильцов нельзя», – добавил Дмитрий Быстров.

Также возникла необходимость восстановить часть утраченной документации, связанной с проектом. Несмотря на трудности глава района уверен, что работа будет завершена в этом году.

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Напомним, ранее в Острове построили многоквартирный дом на 44 квартиры для расселения аварийного жилья.