Культура

Сюжет для телепередачи «Играй, гармонь» сняли в пушкинском «Михайловском»

Съёмочная группа программы «Играй, гармонь» вчера, 16 декабря, работала на территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

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В «Михайловском» напомнили, что сотрудники Пушкинского заповедника постоянно и активно работают с фольклором — и с тем, в каком виде он бытует в псковских пушкинских местах в наши дни, но чаще всё-таки со старинным этнографическим материалом. При музее даже есть свои фольклорный ансамбль «Пушкинская деревня» и кукольный театр «Петрушкина баловня», разыгрывающий представления в традициях народных балаганных действ или воссоздающий деревенские вечёрки.

На основе народных песен, сказок и побасенок, игр и хороводов построены сценарии многих театрализованных игровых программ, которые проводят в «Музее-мельнице в деревне Бугрово» и в «Пушкинской деревне» — воссозданной типологической крестьянской усадьбе пушкинской поры. Эти программы, идущие на местном диалекте, а также многочисленные музейные занятия из цикла «Народная культура» пользуются большим спросом у гостей «Михайловского», особенно — у жителей столичных или просто больших российских городов.

Ранее сообщалось о съёмках для программы «Играй, гармонь» в областном центре.