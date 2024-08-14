Происшествия

Продолжаются поиски пропавшего псковича, машину которого обнаружили в лесу

Поиски пропавшего Дмитрия Золина 1947 года рождения продолжаются в Псковской районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Мужчина с 29 августа 2022 года отсутствует по месту жительства в деревне Родина Псковского района. 13 сентября в лесу за деревней Крипецкое Псковского района была обнаружена машина пропавшего.

Приметы: худощавого телосложения, рост около 170 см, серо-голубые глаза. Одет был, предположительно, в джинсовую куртку и синие спортивные штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Золина, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19. Контактные телефоны: 593-300.