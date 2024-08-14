Происшествия

Пскович попал под суд за кражу экшен-камеры в гостях у своей знакомой

Пскович украл экшен-камеры стоимостью 56 000 рублей и попал под суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

В июне мужчина пришел в гости к своей знакомой. На столе в одной из комнат он увидел экшен-камеру, которую решил похитить.

Дождавшись когда его знакомая с подругой уйдут в магазин, он прошел в комнату, взял экшен-камеру, положил в карман надетых на нем шорт, после чего вышел из квартиры и на своем автомобиле уехал.

Указанная камера принадлежала дочери его знакомой и являлась подарком от ее молодого человека. Когда дочь обнаружила пропажу камеры, знакомая пыталась связаться с мужчиной, поскольку сразу поняла, что похитить камеру мог только он, однако попытки не увенчались успехом и она обратилась в полицию.

Спустя некоторое время мужчина сам связался со своей знакомой, изначально факт кражи камеры он отрицал, затем предлагал за нее денежные средства и просил забрать заявление.

После приглашения в отдел полиции мужчина вернул похищенную экшен – камеру.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.