Общество

Новая вышка связи установлена в псковской деревне Кирово

В рамках инвестиционного налогового вычета базовая станция установлена в деревне Кирово Псковского района компанией «Мегафон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Псковской области продолжается планомерная работа по развитию услуг связи в малочисленных населенных пунктах региона и СНТ.

Радиус покрытия оборудования составляет порядка 3 км, что позволило обеспечить устойчивую сотовую связь на ближайшие деревни, в которых она отсутствовала. Таким образом, услугами бесперебойной связи обеспечены более 300 жителей.

Напомним, в Псковской области действует специальная инвестиционная налоговая льгота на развитие инфраструктуры связи. По ней операторы могут получить до 90% возмещения затрат на инвестиции.

По этому механизму в регионе в этом году запустили уже четыре вышки связи. Например, одна из них в деревне Ореховно Пустошкинского района, где располагается знаменитая усадьба «Ореховно», которая входит в межрегиональный маршрут «Русские усадьбы» и является притяжения туристов на юге Псковской области.