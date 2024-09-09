Соревнования по трюковому самокату и BMX пройдут в Пскове 14 сентября

В скейт-парке в сквере имени Александра Невского (на пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной) в Пскове 14 сентября пройдут соревнования по трюковому самокату и BMX Best trick. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Начало соревнований назначено на 10:00. Участие и вход бесплатные.
Категории:
Для BMX будет только одна категория.
Также будет две зоны для соревнований: парковая и стрит-зона.
Для участников младше 18 лет необходим допуск от родителей и копия паспорта/свидетельства о рождении участника и родителя. Для участников старше 18 лет необходим отказ от ответственности и паспорт, добавили организаторы.