Происшествия

Похитившего одежду псковича задержала Росгвардия

Похитившего одежду из гипермаркета на Рижском проспекте псковича задержали росгвардейцы 11 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 22:00 экипаж группы задержания Росгвардии получил информацию, что в гипермаркете на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали гражданина 1988 года рождения, который похитил из торгового зала одежду. По факту хищения проводится проверка.