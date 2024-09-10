Происшествия

Житель Палкинского района прописал в доме сына граждан Узбекистана и получил штраф

53-летнего жителя Палкинского района привлекли к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Палкинского района.

Установлено, что в марте 57-летний мужчина, будучи собственником жилого дома, в котором фактически проживает его сын с семьей, фиктивно поставил на учет по месту пребывания в данном доме пятерых ранее незнакомых граждан Республики Узбекистан, которые не имели намерения в нем проживать.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности преступника, ему назначено наказание в виде штрафа размером 20 000 рублей.

Граждане Республики Узбекистан сняты с миграционного учета.