Улики искали водолазы в реке Великой у моста Александра Невского

В рамках расследования уголовного дела водолазы проводили поиск доказательств в реке Великой в районе моста Александра Невского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области.
Фото : управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области
Специалистами аварийно-спасательной службы области 9 сентября проводились поисково-водолазные работы в реке Великая в районе моста Александра Невского по поиску вещественных доказательств в рамках расследования уголовного дела.
Улики не обнаружены.