Мошенники снова начали рассылать россиянам письма «от правоохранителей»

Кибермошенники от лица правоохранительных органов снова стали рассылать на личные аккаунты россиян письма, к которым прилагается скан поддельного постановления о возбуждении уголовного дела.
Согласно письму, фейковые уголовные дела возбуждаются, в том числе за дискредитацию Вооруженных сил РФ, распространение заведомо ложной информации и финансирование Вооруженных сил Украины.
Как пояснил ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник, схемы онлайн-мошенничества с рассылкой сообщений и писем якобы от имени регуляторов не новое явление. По его словам, обычно злоумышленники придумывают пугающие легенды, чтобы побудить потенциальных жертв перейти по фишинговой ссылке или скачать файл, в котором может быть скрыта зловредная программа. При этом Сытник отметил, что сама легенда меняется в зависимости от рассылки и целей мошенников, пишет ТАСС.
Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар» Александр Вураско напомнил, что правоохранительные органы не оповещают о процессуальных действиях посредством электронной почты. «Если вы нежданно получили письмо от органов государственной власти, в котором вам предлагается совершить какие-либо действия, обратитесь за разъяснениями в соответствующий орган, используя контактные данные с его официального сайта», - порекомендовал он.