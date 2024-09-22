Происшествия

Укравшего продукты на 1050 рублей псковича задержали росгвардейцы

В Пскове наряд Росгвардии задержал гражданина подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

27 сентября около 2.00 сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к сетевому гипермаркету на улице Труда в городе Пскове, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал гражданина 2006 года рождения, который похитил из торгового зала продукты питания на сумму 1050 рублей.

По факту хищения проводится проверка.