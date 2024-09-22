Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами как в ресторане
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
Торжественный бранч
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Объекты агротуризма
Фермерство по любви
Великолепное Трио
Лонгрид мифы о молоке
Первый урожай черной смородины
нейросетевой Пушкин
Баня Помощница от простуд
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Происшествия 22.09.2024 18:130 Мужчина подозревается в убийстве сожительницы в Пскове. ВИДЕО 27.09.2024 08:300 Укравшего продукты на 1050 рублей псковича задержали росгвардейцы 27.09.2024 08:000 Пскович ударил соседку ножом в живот из-за хлопающей двери 26.09.2024 19:000 Продолжаются поиски псковича со шрамом от бензопилы 26.09.2024 18:300 Псковичка предстанет перед судом за кражу мобильного телефона 26.09.2024 17:260 Более трех миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области
 
 
 
Самое популярное 23.09.2024 12:274 Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината» 23.09.2024 16:512 Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста 20.09.2024 12:185 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 24.09.2024 09:576 Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала 26.09.2024 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Укравшего продукты на 1050 рублей псковича задержали росгвардейцы

27.09.2024 08:30|ПсковКомментариев: 0

В Пскове наряд Росгвардии задержал гражданина подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

27 сентября около 2.00 сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к сетевому гипермаркету на улице Труда в городе Пскове, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал гражданина 2006 года рождения, который похитил из торгового зала продукты питания на сумму 1050 рублей.

По факту хищения проводится проверка.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?
В опросе приняло участие 204 человека
27.09.2024, 09:420 Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка 27.09.2024, 09:300 Врач связала употребление сосисок с возникновением рака 27.09.2024, 09:150 Из-за октябрьских праздников в КНР могут вырасти сроки доставки товаров 27.09.2024, 09:000 В Совете Федерации предложили давать дополнительные баллы абитуриенткам с детьми
27.09.2024, 08:440 Народные приметы и обычаи на Воздвижение 27 сентября 27.09.2024, 08:400 Более 14 км автомобильной дороги отремонтировали в Пыталовском округе по нацпроекту 27.09.2024, 08:300 Укравшего продукты на 1050 рублей псковича задержали росгвардейцы 27.09.2024, 08:200 Ограничение скорости будет действовать на трассе Р-23 «Псков» 27 сентября
27.09.2024, 08:000 Пскович ударил соседку ножом в живот из-за хлопающей двери 27.09.2024, 07:300 День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают в России 27 сентября 27.09.2024, 07:000 День туризма отмечается в России 27 сентября 26.09.2024, 23:040 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области
26.09.2024, 22:000 Пластический хирург разрушил три главных мифа красоты 26.09.2024, 21:300 Образовательную программу «Герои молодежи» запустили в РФ 26.09.2024, 21:000 Для псковских дизайнеров продлен прием заявок на профессиональный конкурс-марафон 26.09.2024, 20:300 Команда из Псковской области обучилась клиентоцентричности в Петербурге
26.09.2024, 20:000 Псковские истцы могут получить исполнительные документы в электронном виде 26.09.2024, 19:300 44% псковичей поддерживают инициативу консультироваться у психолога перед разводом – опрос 26.09.2024, 19:000 Продолжаются поиски псковича со шрамом от бензопилы 26.09.2024, 18:300 Псковичка предстанет перед судом за кражу мобильного телефона
26.09.2024, 18:180 Телемост с ЛНР провели члены Молодежного парламента 26.09.2024, 18:000 Общественники проверили условия отбывания наказания в псковской колонии 26.09.2024, 17:280 Возможности адаптации ветеранов СВО обсудили на заседании Молодёжного парламента 26.09.2024, 17:270 «Дневной дозор»: Есть ли в современной России место для политической сатиры?
26.09.2024, 17:260 Более трех миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области 26.09.2024, 17:261 «Сообразим на троих»: Два взгляда на один мост, светская львица и псковский Лев. ВИДЕО 26.09.2024, 17:250 Почти 90 пострадавших на производстве псковичей прошли реабилитацию 26.09.2024, 17:230 Псковский омбудсмен презентовал книгу о героях 141-й стрелковой дивизии в Усть-Катаве
26.09.2024, 17:190 Псковичи смогут заступить в стрелковый караул 28 сентбря 26.09.2024, 17:190 «Гайд-парк»: Татьяна Фомченкова о депутатской деятельности и изменениях в сфере образования. ВИДЕО 26.09.2024, 17:180 Крышу многоквартирного дома в печорской деревне Ротово капитально отремонтировали 26.09.2024, 17:160 Татьяна Фомченкова о великолукской больнице, инвалидах и приоритетах бюджета
26.09.2024, 17:090 Отправиться на работу на велосипеде 27 сентября призывают псковичей 26.09.2024, 17:070 Увеличить штраф за незаконные граффити предлагают депутаты регионов Северо-Запада 26.09.2024, 17:030 Центробанк предложил установить универсальный QR-код на кассах магазинов 26.09.2024, 17:030 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 сентября
26.09.2024, 17:020 Крах зеленой повестки 26.09.2024, 16:590 Псковская библиотека «Родник» после модернизации. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.09.2024, 16:580 Псковские хирурги спасли руку пациенту после травмы, полученной при работе с пилой 26.09.2024, 16:430 Столкновение пассажирского автобуса и «Газели» на площади Ленина в Пскове попало на видео
26.09.2024, 16:400 Автобус и грузовик столкнулись на площади Ленина в Пскове 26.09.2024, 16:380 Александр Хлопков: Разнообразие и единство – залог успешного развития судейского сообщества 26.09.2024, 16:310 Бюст писателя Сергея Каширина в Гдове разбил 17-летний подросток 26.09.2024, 16:260 Увидят ли псковичи вторую Луну?
26.09.2024, 16:250 Александр Котов: Работа регионального парламента и областного суда во многом перекликается 26.09.2024, 16:170 Центробанк назвал замедление роста ипотеки «драматическим падением» 26.09.2024, 16:120 Мошенники просят россиян обновлять банковские приложения 26.09.2024, 16:100 Михаил Ведерников: Судебным традициям Псковского региона уже очень много лет
26.09.2024, 16:030 Захватывающий досуг в любое время года с материалами «Технониколь» 26.09.2024, 16:010 Псковские студенты создадут проекты для улучшения городской среды 26.09.2024, 15:590 80 лет со дня образования Псковского областного суда отмечают в филармонии 26.09.2024, 15:570 Псковская область заняла 21 место в рейтинге регионов по итогам олимпиады школьников
26.09.2024, 15:520 Учения по обезвреживанию группы террористов прошли на псковском аэродроме 26.09.2024, 15:500 Детский уголок открылся в женской консультации Перинатального центра Пскова 26.09.2024, 15:401 Руководителя коммерческой организации в Псковской области будут судить за хищение 11 млн рублей 26.09.2024, 15:350 Первую региональную премию имени Курбатова вручили автору книги «Рассказы разных лет»
26.09.2024, 15:150 Театральная премия «Золотая Маска» претерпит ряд изменений 26.09.2024, 15:052 Пскович сломал два ребра бывшей девушке за пропущенные звонки 26.09.2024, 15:020 «Фан-ран» организуют в Пскове перед проведением полумарафона 26.09.2024, 14:540 Татьяна Фомченкова: Стобалльники ЕГЭ рассчитывают больше на себя, чем на тетю
26.09.2024, 14:430 Открылся первый в Псковской области мемориал бойцам СВО. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.09.2024, 14:370 В России могут ввести штраф 5000 рублей за езду без полиса ОСАГО 26.09.2024, 14:340 Татьяна Фомченкова: «Разговоры о важном» в школах — положительное новшество 26.09.2024, 14:210 Иван Охлобыстин посетил студентов Псково-Печерской духовной семинарии
26.09.2024, 14:170 Четвертого ушедшего из школы-интерната подростка нашли Великих Луках 26.09.2024, 14:080 Татьяна Фомченкова о странах, где разрешена смена пола: Русский человек в этом плане абсолютно адекватен 26.09.2024, 13:520 Ветер до 14 метров в секунду обещают синоптики в Псковской области 27 сентября 26.09.2024, 13:360 Росгвардейцы задержала псковича за кражу коньяка и наушников
26.09.2024, 13:261 Присматривается или спит: что происходит на жилищном рынке Пскова и Великих Лук 26.09.2024, 13:230 Татьяна Фомченкова: Механизм запрета мобильных телефонов должен быть ощутимым 26.09.2024, 13:080 «Деревню авиаторов» создадут в Псковском районе 26.09.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Два взгляда на один мост, светская львица и псковский Лев
26.09.2024, 12:440 Старинную шпору с Михайловского раскопа показали псковские археологи 26.09.2024, 12:410 «Росгосстрах» в первом полугодии выплатил за дома и дачи россиян почти 1,3 млрд рублей 26.09.2024, 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах 26.09.2024, 12:230 Татьяна Фомченкова: Профессия учителя заслуживает достойной оплаты труда
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru