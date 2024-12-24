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Псковича задержали по подозрению в краже

31.12.2024 12:20|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 30 декабря задержали мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 20 часов сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию, что из магазина на улице Яна Фабрициуса поступил сигнал «тревога».

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 30-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания. По факту хищения проводится проверка.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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