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Глава Евросовета по итогам саммита ЕС призвал освободить Алексея Навального

Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в формате видеоконференции призвал к немедленному освобождению оппозиционера Алексея Навального.

«Мы осуждаем его задержание российскими властями, - отметил он. - Его права должны соблюдаться в полной мере. Призываем Россию к его немедленному освобождению, а также к обеспечению его безопасности».

Шарль Мишель также призвал к прозрачному расследованию «покушения на жизнь» Алексея Навального в сотрудничестве с ОЗХО, пишет РИА Новости.

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Напомним, Алексея Навального задержали в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением, а затем заключили под стражу на 30 суток.