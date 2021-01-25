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Германия допустила введение новых санкций против России из-за приговора Навальному

Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за судебного решения в отношении оппозиционера Алексею Навальному. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Мы в октябре прошлого года в рамках ЕС уже приняли санкции против России из-за отравления Навального, - приводит его слова РИА Новости. - После этого приговора в рамках ЕС также будут вестись консультации, новые санкции не исключены».

Штеффен Зайберт напомнил, что Европейский суд по правам человека в 2017 году признал дело против Навального «произвольным».

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«Поэтому правительство и лично федеральный канцлер призывают освободить Навального, Кремль также должен гарантировать права на свободу выражения мнений и собраний», - добавил представитель правительства.

Кроме того, Штеффен Зайберт призвал Москву расследовать обстоятельства отравления Алексея Навального. «Мы не согласимся с тем, что жертва покушения с химическим оружием находится за решеткой, а преступники не привлечены к ответственности», - заключил он.