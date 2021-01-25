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В ПАСЕ призвали освободить Навального до 7 июня

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 22 апреля приняла резолюцию с призывом освободить российского оппозиционера Алексея Навального и предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь, сообщает РИА Новости.

Еще накануне омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что его посетили четыре гражданских врача. По их словам, здоровье Алексея Навального не вызывает серьезных опасений, ему проводят необходимую терапию.

«Ассамблея... призывает Российскую Федерацию в соответствии c решением комитета министров (Совета Европы – ред.) и временной меры, принятой Европейским судом по правам человека, освободить Навального немедленно и в любом случае до следующего заседания Комитета министров в июне 2021 года», — говорится в документе.

Резолюцию поддержали 105 голосами, 26 выступили против, а 11 — воздержались. Согласно графику, заседание планируют провести с 7 по 9 июня.

ПАСЕ призвала предоставить Алексею Навальному необходимую медпомощь, в том числе обследование и лечение врачом по его выбору, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и внутренним законодательством. В ведомстве также подчеркнули, что состояние здоровья блогера ухудшилось после его задержания.

«Тюремная медицинская служба диагностировала у Навального множественные грыжи межпозвоночного диска и что независимый медицинский специалист сказал, что текущее лечение Навального тюремной медицинской службой, от которого Навальный в значительной степени отказывается, "противопоказано, нежелательно и неэффективно" и может вызвать другие серьезные проблемы со здоровьем», - отмечается в заявлении.

Ранее адвокат заявила, что блогер находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима и сам согласился на капельницы с глюкозой. Сейчас у Алексея Навального постельный режим. Она также пояснила, что у заключенного две грыжи, а от предложенного лекарства он отказывается, так как его невролог счел лечение неэффективным.

В документе Ассамблеи говорится, что ходатайства Навального о том, чтобы его осмотрел выбранный им специалист, не удовлетворили. Он объявил голодовку с 31 марта. ПАСЕ предложила Европейском комитету по предупреждению пыток провести контрольный визит в ИК, где блогер отбывает наказание, и призвала Россию разрешить публикацию любых отчетов по итогам такого посещения.

В резолюции подчеркивается, что Парламентская ассамблея Совета Европы продолжит пристально следить за ситуацией с Навальным.

В феврале Симоновоский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и назначил 3,5 года колонии общего режима. В конце марта он в своем Instagram-аккаунте написал, что объявляет голодовку «с требованием пустить приглашенного врача». Адвокат Ольга Михайлова заявила, что у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, он получает в колонии всю необходимую медпомощь.

Ранее УФСИН по Владимирской области сообщило, что заключенный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего «в связи с улучшением состояния здоровья» его перевели обратно в отряд. Позже ведомство проинформировало, что комиссия врачей приняла решение перевести Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают здоровье осужденных в России темой для интереса иностранных государств и никак не воспринимают заявления по блогеру из-за рубежа.