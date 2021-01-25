Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Жить экологично очень просто
Модно и практично
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Уникальная разработка Nordman
Камбэк Брячака
...и юный «Октябрь» впереди
Мусор для ЮНЕСКО
Вузы вышли из моды
Телефон прямого эфира 56-73-72
Доска позора
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 22.04.2021 14:451 В ПАСЕ призвали освободить Навального до 7 июня 22.04.2021 14:352 В Кремле не увидели трагедии в росте числа уезжающих из России ученых 22.04.2021 11:470 Три вспышки произошли на Солнце этим утром 22.04.2021 08:540 Россияне назвали любимые города для командировок 21.04.2021 20:130 Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата
 
 
 
Самое популярное 16.04.2021 08:5434 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски» 19.04.2021 14:2818 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 15.04.2021 15:002 Псковский гидрометцентр рассказал о недолгом тепле и наступающем холодном фронте 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 20.04.2021 13:276 Здравствуй, старый новый мост
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В ПАСЕ призвали освободить Навального до 7 июня

22.04.2021 14:45|ПсковКомментариев: 1

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 22 апреля приняла резолюцию с призывом освободить российского оппозиционера Алексея Навального и предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь, сообщает РИА Новости. 

Еще накануне омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что его посетили четыре гражданских врача. По их словам, здоровье Алексея Навального не вызывает серьезных опасений, ему проводят необходимую терапию.

«Ассамблея... призывает Российскую Федерацию в соответствии c решением комитета министров (Совета Европы – ред.) и временной меры, принятой Европейским судом по правам человека, освободить Навального немедленно и в любом случае до следующего заседания Комитета министров в июне 2021 года», — говорится в документе.

Резолюцию поддержали 105 голосами, 26 выступили против, а 11 — воздержались. Согласно графику, заседание планируют провести с 7 по 9 июня.

ПАСЕ призвала предоставить Алексею Навальному необходимую медпомощь, в том числе обследование и лечение врачом по его выбору, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и внутренним законодательством. В ведомстве также подчеркнули, что состояние здоровья блогера ухудшилось после его задержания.

«Тюремная медицинская служба диагностировала у Навального множественные грыжи межпозвоночного диска и что независимый медицинский специалист сказал, что текущее лечение Навального тюремной медицинской службой, от которого Навальный в значительной степени отказывается, "противопоказано, нежелательно и неэффективно" и может вызвать другие серьезные проблемы со здоровьем», - отмечается в заявлении.

Ранее адвокат заявила, что блогер находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима и сам согласился на капельницы с глюкозой. Сейчас у Алексея Навального постельный режим. Она также пояснила, что у заключенного две грыжи, а от предложенного лекарства он отказывается, так как его невролог счел лечение неэффективным.

В документе Ассамблеи говорится, что ходатайства Навального о том, чтобы его осмотрел выбранный им специалист, не удовлетворили. Он объявил голодовку с 31 марта. ПАСЕ предложила Европейском комитету по предупреждению пыток провести контрольный визит в ИК, где блогер отбывает наказание, и призвала Россию разрешить публикацию любых отчетов по итогам такого посещения.

В резолюции подчеркивается, что Парламентская ассамблея Совета Европы продолжит пристально следить за ситуацией с Навальным.

В феврале Симоновоский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и назначил 3,5 года колонии общего режима. В конце марта он в своем Instagram-аккаунте написал, что объявляет голодовку «с требованием пустить приглашенного врача». Адвокат Ольга Михайлова заявила, что у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, он получает в колонии всю необходимую медпомощь.

Ранее УФСИН по Владимирской области сообщило, что заключенный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего «в связи с улучшением состояния здоровья» его перевели обратно в отряд. Позже ведомство проинформировало, что комиссия врачей приняла решение перевести Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают здоровье осужденных в России темой для интереса иностранных государств и никак не воспринимают заявления по блогеру из-за рубежа.

Теги: #навальный #международные отношения #ПАСЕ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 394 человека
22.04.2021, 15:550 Скончалась преподаватель псковского колледжа искусств Лидия Наседкина 22.04.2021, 15:470 Трубка, деньги, два клика 22.04.2021, 15:410 Делать из Талабских островов Турцию не стоит — Гелена Самохвалова 22.04.2021, 15:390 Аллею памяти бойцов 6-й роты продолжат благоустраивать в Великих Луках
22.04.2021, 15:370 Названа средняя продолжительность пребывания туристов в Псковской области 22.04.2021, 15:360 Прямую линию с управляющим отделением проведут в псковском ПФР 22.04.2021, 15:310 Туристической сфере региона не хватает кадров — Светлана Баранова 22.04.2021, 15:310 Пожилого рыбака на синем мопеде разыскивают в Печорском районе
22.04.2021, 15:280 Гелена Самохвалова о туризме: Текущая ситуация не столь печальна, как многие думают 22.04.2021, 15:250 Сотрудники детсада «Журавлик» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» 22.04.2021, 15:170 Порядка 300 тысяч туристов ожидают в Псковской области в этом году 22.04.2021, 15:100 Почти 180 млрд рублей получат регионы на реструктуризацию кредитов в 2021 году
22.04.2021, 15:020 Вы там держитесь. Деньги будут 22.04.2021, 14:590 Началась видеотрансляция пресс-конференции о турсфере Псковской области 22.04.2021, 14:500 Видеозапись экзамена на права не смущает будущих водителей - начальник МРЭО 22.04.2021, 14:451 В ПАСЕ призвали освободить Навального до 7 июня
22.04.2021, 14:390 Мужчина незаконно провез семь иномарок через границу в Псковской области 22.04.2021, 14:352 В Кремле не увидели трагедии в росте числа уезжающих из России ученых 22.04.2021, 14:200 Памятную медаль за любовь и верность вручили семье в Островском районе 22.04.2021, 14:150 Житель города Дно лишился денег при покупке металлоискателей
22.04.2021, 14:141 Лазерное шоу об Александре Невском повторят для псковичей в сентябре 22.04.2021, 14:090 «Сообразим на троих»: Кайфушки от президентского послания и хоровод псковской оппозиции. ВИДЕО 22.04.2021, 14:031 Александр Братчиков: Дети не должны брать пример с блогеров из «ТикТока» 22.04.2021, 13:580 Антон Минаков об инициативах ЛДПР, послании Путина и харизме Жириновского
22.04.2021, 13:450 Благоустроенный парк на улице Труда в Пскове не приняли в эксплуатацию 22.04.2021, 13:410 Наталья Горбачева вошла в состав Общественной палаты Псковской области 22.04.2021, 13:351 Улицу Труда в Пскове планируют отремонтировать в 2024 году 22.04.2021, 13:291 Переулки Псковстроя попали на «Доску позора» из-за свалки
22.04.2021, 13:230 Псковичи принимают участие в соревнованиях по кикбоксингу в Красноярске 22.04.2021, 13:160 В поездах «Псков – Дно» и « Дно – Оредеж» появились новые вагоны 22.04.2021, 13:090 Сбер готов финансировать ESG-проекты на льготных условиях 22.04.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
22.04.2021, 12:540 МТС запустила в Псковской области онлайн-кинотеатр KION 22.04.2021, 12:482 Показательные выступления по вольтижировке прошли в Пскове 22.04.2021, 12:410 Более 500 тысяч рублей направят на создание мест допобразования в Куньинском районе 22.04.2021, 12:280 Про автокондиционер и подпрыгивающий холодильник
22.04.2021, 12:200 Росгвардейцы предотвратили пожар в производственном помещении в Гдове 22.04.2021, 12:140 Ирина Богачева познакомила молодежь в Острове с медицинскими специальностями 22.04.2021, 12:070 Псковичам рассказали, как не допустить падения детей с балконов 22.04.2021, 12:020 «Сообразим на троих»: Кайфушки от президентского послания и хоровод псковской оппозиции
22.04.2021, 12:000 СНГБ предлагает оформить зарплатную карту VISA PLATINUM с тарифным планом «Единый» 22.04.2021, 11:550 Клен Александра III и изборские мемориальные дубы: в «Михайловском» обсудят генофонд исторических деревьев 22.04.2021, 11:470 Три вспышки произошли на Солнце этим утром 22.04.2021, 11:370 Пскович дважды победил на всероссийских соревнованиях по гребному спорту
22.04.2021, 11:320 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 315 22.04.2021, 11:304 Островские единороссы обсудили реализацию поставленных президентом задач 22.04.2021, 11:100 Первенство России по ММА пройдет в Великих Луках 24-25 апреля 22.04.2021, 11:050 Автомобиль сгорел в Псковском районе
22.04.2021, 10:520 «Рекорд Победы» предлагают установить псковичам 9 мая 22.04.2021, 10:470 Концерт ведущей исполнительницы на гуслях в России состоится в Пскове 22 апреля 22.04.2021, 10:350 Имя Александра Невского присвоили улице в Гдовском районе 22.04.2021, 10:200 До +18 градусов прогреется воздух в Псковской области
22.04.2021, 10:090 Четырех браконьеров поймали в Полистовском заповеднике 22.04.2021, 10:040 В Псковской области определили финалистов «Президентских состязаний» 22.04.2021, 10:000 «Европа Плюс» приглашает на «Королевские гонки» 22.04.2021, 09:480 Дачный дом сгорел в Великолукском районе
22.04.2021, 09:451 Садоводы с улицы Линейной предложили изменения в градостроительный план Пскова 22.04.2021, 09:301 Количество палов травы снизилось в Псковской области 22.04.2021, 09:230 Систему чатов для бесплатной медпомощи создали «Новые люди» для псковичей 22.04.2021, 09:090 Мужчина погиб при пожаре в Гдове
22.04.2021, 09:060 Роспотребнадзор в 2020 году изъял 33 тонны некачественного алкоголя 22.04.2021, 08:540 Россияне назвали любимые города для командировок 22.04.2021, 08:460 Минтруд рассматривает возможность продления майских праздников 22.04.2021, 08:341 СФ скорректирует свои законотворческие планы в соответствии с посланием президента
22.04.2021, 08:230 Почти 18 тонн мусора вывезли в Пскове и районе по итогам субботника 22.04.2021, 08:122 Новый асфальт укладывают специалисты «Псковских тепловых сетей» 22.04.2021, 08:000 Ученые назвали главный признак тяжелого COVID-19 у детей 22.04.2021, 07:500 Новые баки с оранжевыми наклейками появятся на контейнерных площадках Пскова
22.04.2021, 07:390 Отличников акции «Всеобщий музыкальный диктант» наградили в псковском колледже искусств 22.04.2021, 07:270 Стоимость туристического нацпроекта составит около 1 трлн рублей 22.04.2021, 07:150 Количество нелегальных такси в России вырастет в случае повышения тарифов ОСАГО 22.04.2021, 07:000 59 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области
21.04.2021, 22:411 Александр Козловский организовал экскурсионную поездку в Великие Луки для себежских школьников 21.04.2021, 22:170 На котельной в Идрице произошла авария 21.04.2021, 21:390 Псковский Росреестр: В регионе возросла востребованность в электронных услугах 21.04.2021, 21:230 Житель Себежского района повторно сел пьяным за руль и сломал забор
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.