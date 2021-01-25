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Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу

На 69-м году жизни скончалась депутат Государственной думы и сестра министра обороны России Лариса Шойгу, передает РБК со ссылкой на социальные сети руководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергея Неверова.

Фото: РИА Новости

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», — написал он.

Причины смерти Ларисы Шойгу он не уточнил.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Ларисы Шойгу. «Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке. С 2007 года Лариса Кужугетовна была депутатом Государственной думы, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами», — сказал он.



Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан (Республика Тыва). В 1977-м окончила Томский медицинский институт, после чего работала врачом-психиатром. В 1998 году заняла должность первого заместителя министра здравоохранения Тывы, а в конце того же года переехала в Москву, где устроилась в Центральную поликлинику МЧС России на должность врача-рефлексотерапевта. Тогда ее брат Сергей Шойгу занимал пост главы МЧС (ныне является главой Минобороны).

С 2000 по 2007 год Лариса Шойгу была заместителем начальника по страховой медицине Центральной поликлиники МЧС России в Москве. В декабре 2007-го была избрана депутатом Госдумы V созыва от «Единой России». Незадолго до парламентских выборов поменяла фамилию мужа Фламенбаум на свою девичью. Впоследствии Шойгу дважды переизбиралась в Госдуму. До своей кончины занимала пост заместителя председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы нижней палаты парламента.