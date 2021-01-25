В России и мире

Еврокомиссия не согласна с новым российским законом о виноделии

Еврокомиссия не согласна с утвержденным в России законом о виноделии и предпримет все необходимое для защиты прав европейских компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы, конечно, в курсе этого российского закона, который повлияет на экспорт вина. Мы будем делать все, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем все, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги», - заявил представитель Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос о том, какие именно ответные меры могут быть приняты, он сказал: «Мы еще детально не изучили последствия этого закона, но мы очень обеспокоены, и все необходимые шаги будут предприняты».