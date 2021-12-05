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Россиянам напомнили о возможности получить надбавку в 25% к пенсии

Жители села в России имеют возможность получить 25-процентную прибавку к пенсии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.

«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — заявили в фонде.

Так, для получения надбавки в 25%, пенсионеру необходимо иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером.

При подсчете общего стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях, уточнили в ПФР. Всего в список вошли более 500 профессий.

Ранее в ПФР сообщили, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения «Почты России», в декабре текущего года смогут получить деньги за январь 2022 года. В отделении отметили, что «Почта России» идет навстречу ПФР и люди, получающие пенсию с третьего числа, смогут получить выплаты вовремя.