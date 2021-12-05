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РАЭК спрогнозировала отъезд из России до 100 тысяч ИТ-специалистов в апреле

В рамках «второй волны» эмиграции ИТ-специалистов из России в апреле могут уехать 70–100 тысяч человек. Об этом сообщил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на заседании «Развитие ИТ-отрасли в условиях санкций» в Госдуме.

По его оценке, «первая волна» уже прошла, страну покинули 50–70 тысяч человек, пишет РБК. «Вторую волну» пока сдерживают только дорогие билеты, рост цен на жилье, а также то, что «русских никто не ждет» и «нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить», сказал Плуготаренко.

«Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тысяч до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники», - отметил глава РАЭК.

После начала военной спецоперации России представители российской ИТ-индустрии опубликовали открытое письмо, в котором призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине. Его подписали более 10 тысяч человек, в том числе айтишники из «Яндекса», HeadHunter, МТС, «МегаФона» и других компаний.

28 февраля источники «Коммерсанта» сообщили, что сотрудники российских ИТ-компаний на фоне спецоперации и западных санкций координируют усилия, чтобы покинуть страну. Для обмена информацией создаются группы и каналы в Telegram. По информации издания, некоторые компании сами вывозят за границу свои команды.

На фоне этих сообщений правительство 2 марта объявило о мерах поддержки ИТ-отрасли. Все ИТ-компании на три года освободили от уплаты налога на прибыль и проверок. Они также смогут взять льготные кредиты по ставке не выше 3%. Сотрудники ИТ-компаний, в свою очередь, смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.