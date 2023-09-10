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Музыканта Игоря Николаева перевели в реанимацию

Музыкант и композитор Игорь Николаев переведён в реанимацию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash».

Фото: официальная группа Игоря Николаева / «ВКонтакте»

«По нашей информации, у него обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. В эти минуты врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние», – рассказали в «Mash»

У композитора нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ тем временем неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников.