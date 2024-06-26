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Байден оговорился и назвал себя чернокожей женщиной

Президент США Джо Байден оговорился во время интервью радиостанции и назвал себя чернокожей женщиной, пишет ТАСС.

«Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной <...> и служить вместе с чернокожим президентом», - сказал он в интервью радиостанции WURD в Филадельфии (штат Пенсильвания), имея в виду работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы.

Ранее Байден признался, что в ходе теледебатов с его ключевым соперником по предвыборной гонке Дональдом Трампом «облажался, совершил ошибку». При этом он выразил уверенность в своей победе на президентских выборах.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Как ожидается, их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.