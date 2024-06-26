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Сильные магнитные бури продлятся двое суток

На Солнце начался новый период активности, старт которого подтвердила исключительно сильная вспышка, ставшая второй по интенсивности с начала нынешнего 25 солнечного цикла. Специалисты центра «Фобос», обработав данные искусственных спутников Земли о направлении коронального выброса солнечного вещества и предполагаемом его количестве, модели, прогнозирующие состояние геомагнитного поля пришли к неутешительному выводу: жителей нашей планеты ждут сильные и продолжительные магнитные бури.

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Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21:00 по московскому времени, на Земле начнётся слабая магнитная буря, класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 6 часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера, 21 часа, субботы.

При этом в воскресенье геомагнитное поле ещё сохранит слабые возмущения, уже не достигающие уровня магнитных бурь и только в начале новой недели магнитосфера Земли вернётся в спокойное состояние.

Напомним, что магнитная буря может спровоцировать сбои в работе энергосистем, вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях, сообщили в центре «Фобос».

Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.