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Эксперты объяснили причину проведения НАТО учений у границ РФ

Авиация НАТО в июне отработала не только оборону, но и наступательные действия с дозаправкой истребителей в воздухе. В это же время авиация Балтфлота отработала отражение воздушного налета и вывод самолетов из-под удара. Ввиду последних маневров НАТО в балтийском регионе были отработаны в том числе элементы по блокированию Калининградской области, предположили опрошенные «Известиями» эксперты.

«Любые учения — это отработка каких-то сценариев будущих боевых действий. Один из сценариев, которым всё время грезит Польша, и ее в этом отношении поддерживают США и НАТО, — блокирование Калининградской области и задушение ее голодом», — рассказал «Известиям» военный эксперт полковник Виктор Литовкин.

Вследствие этого, предполагает эксперт, Польша и другие страны Балтики регулярно отрабатывают подобный сценарий. Естественно, подчеркнул Литовкин, Россия должна иметь это в виду и понимать, как будет отражать эту угрозу в дальнейшем.

Бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко также считает, что во время проведения маневров авиации Североатлантического альянса прорабатывались элементы, необходимые для того, чтобы заблокировать калининградский эксклав. Он выразил убеждение в том, что учения НАТО направлены против РФ.

«Сейчас они грозят по-всякому. Поэтому они отрабатывали действия с учетом нашей системы ПВО, с учетом наших ВКС. И, видимо, с учетом того, что происходит на Украине, они внимательно за этим следят. Угроза действительно существует, особенно в нынешнее очень напряженное время. Нам нужно быть готовыми ко всему», — сказал Горбенко «Известиям».

С 7 по 19 июля у границы с Калининградской областью будут проходить маневры сил ПВО НАТО Baltic Connection-24 (BALTCON24). Для этого в Литву перебросили ЗРК Patriot голландских ВВС. В учениях помимо них будут задействованы подразделения ПВО ВВС Литвы, вооруженные ЗРК NASAMS, а также истребители Испании и Португалии.