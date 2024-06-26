В России и мире

От неизвестного заболевания в Индии умерли 15 человек

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о неизвестном заболевании в Индии, от которого, по сообщениям СМИ, умерли 15 человек, сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора уделяют особое внимание системному мониторингу и оперативной оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в мире. Ведомство держит на контроле сообщения о неизвестном заболевании в Индии», - говорится в сообщении.

В сети учреждений Роспотребнадзора создана лабораторная база, имеются штаты подготовленных специалистов, функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет максимально быстро выявлять риски и принимать дополнительные меры, пояснили в ведомстве.