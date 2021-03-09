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Лев Конторович: Открывать Фестиваль русской музыки для нас почетно и ответственно

16 марта Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» откроет 47-й фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

В преддверии открытия фестиваля мы пообщались с художественным руководителем Академического большого хора, народным артистом России, профессором Московской консерватории Львом Конторовичем.

- Лев Зиновьевич, Академический большой хор «Мастера хорового пения» под вашим управлением откроет традиционный на псковской земле 47-й Фестиваль русской музыки. Поделитесь, что для вас значит поездка в Псков и участие в этом ярком музыкальном проекте?

- Для меня посещение города Пскова – большая радость. Первый раз я здесь был в июне 2019 года во время Ганзейских дней. Я принимал участие в подготовке Большого сводного детского хора к праздничному концерту. Псковский кремль, его соборы и монастыри, его душевные гостеприимные жители оставляют незабываемые впечатления, и хочется возвращаться в этот город вновь и вновь. Теперь я приехал со своим коллективом «Мастера хорового пения» для открытия 47-го Фестиваля русской музыки, что для нас является почетным и ответственным событием.

- Коллектив имеет большую историю, с ним работали великие музыканты, он был участником многих престижных российских и зарубежных музыкальных фестивалей. Хору рукоплескали в крупнейших концертных залах городов России и мира. Как изменилась жизнь хора в период пандемии?

- Весной и летом 2019 года мы работали, как теперь принято говорить, «на удаленке». Хористы получали ноты новых произведений и самостоятельно их готовили. Кроме того, нам удалось создать несколько видеоклипов. Каждый участник записывал и снимал исполнение своей партии, а затем один оператор это объединял. Уже с августа 2019 года мы возобновили концертную деятельность. Так что, как видите, жизнь хора продолжается.

- В целом какая музыка преобладает в репертуаре хора?

- Наш коллектив исполняет самую разнообразную музыку. Прежде всего, конечно, мы поем духовные сочинения, русские народные песни, произведения для хора a’cappella русских и современных композиторов. Но в нашем репертуаре есть и крупные формы: кантаты, оратории. Не отказываемся мы и от участия в концертных исполнениях опер.

- Поделитесь секретом, как удается добиться такого удивительного слияния голосов?

- Я думаю, что главное – мне повезло быть учеником Александра Васильевича Свешникова. Я видел, как он работал над правильным вокалом, дыханием. И теперь я сам могу показать хористам, как нужно сделать исполнение правильным звучанием. И работа над ансамблем – это именно традиция Александра Васильевича Свешникова.

- Чего люди еще не знают о вашем хоре, а хотелось бы, чтобы знали?

- Я думаю, не все знают, что каждый участник моего коллектива может быть солистом. Мне бы хотелось, чтобы все об этом узнали, когда посещают наши концерты.

- Что прозвучит на концерте в Пскове? Как вы думаете, какое произведение станет настоящим сюрпризом для псковских слушателей?

- В программе концерта произведения русских композиторов – это Чесноков, Рахманинов, Кикта, Агафонников, русские народные песни. Мне кажется, что наиболее ярким сочинением и не так часто исполняемым будет произведение Голованова «Свете тихий». Те, кто его не слышал, будут очарованы этой музыкой, потому что Голованов является действительно настоящим продолжателем музыки Рахманинова и делает это блестяще. Кроме того, мне кажутся очень интересными обработки русских народных песен ленинградского композитора Екимова «Тонкая рябина» и «На горе-то калина».

- Чтобы вы пожелали всем гостям и участникам 47-ого Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова?

- Всем участникам и гостям фестиваля пожелаю радости творчества и восприятия прекрасной музыки!

Напомним, 47-й Фестиваль русской музыки, посвященный великим русским композиторам Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову, пройдет с 16 по 21 марта в Пскове. Фестиваль русской музыки пройдет при поддержке Минкульта в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты на концерты Фестиваля можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии.

Источник: пресс-службв Театрально-концертной дирекции Псковской области