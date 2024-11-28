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Сцена / Из первых уст

Илианна Петрова: Постановки Донецкого театра не оставят псковичей равнодушными

04.12.2024 16:07|ПсковКомментариев: 1

Постановки Донецкого республиканского академического молодёжного театра не оставят псковских зрителей равнодушными. Такое мнение врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова высказала в ходе пресс-конференции в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Очень рада на нашей древней Псковской земле приветствовать Донецкий театр. Я уверена, что постановки не оставят зрителей равнодушными. Псковская публика искушенная, тем не менее все билеты на спектакли проданы. Мне такие большие гастроли напоминают нити, мосты между разными театрами. Это даёт невероятный стимул для развития театра и актеров. Этот проект очень многое делает для театрального искусства нашей страны. Мне хочется пожелать гостям интересных выступлений, а зрителям - ярких эмоций, глубоких переживаний и прекрасных вечеров в театре», — сказала Илианна Петрова.

Напомним, с 19 ноября по 5 декабря проходят гастроли Донецкого республиканского академического молодёжного театра в Лодейном Поле, Старой Руссе, Вологде, Петрозаводске, Сланцы, Пскове, организованные Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. На сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина проходят показы спектаклей «Левша», «Над пропастью во ржи». 

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Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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