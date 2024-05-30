Сцена / Концерты

Концерт «Путешествие в детство» в Пскове собрал аншлаг

Концерт «Путешествие в детство» в рамках проекта Детской филармонии прошёл при полном зрительском аншлаге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств

Участие в концертной программе «Путешествие в детство» приняли студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств. Концерт прошёл в рамках проекта «Детская филармония» при полном зрительском аншлаге 29 ноября. Художественный руководитель проекта - Игорь Герасимов.

Основу концертной программы составили выступления двух оркестровых коллективов: Детского камерного оркестра под управлением Алексея Репникова и Детского оркестра русских народных инструментов под управлением Юлии Баранчиковой. Студенты и преподаватели колледжа искусств вошли в состав обоих оркестров.

Впервые с Детским камерным оркестром в качестве солистов выступили студенты и преподаватели специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств: Анастасия Алексеева, Марина Анищенкова, Вероника Войтехова, Михаил Немчинов, Арина Ильинова, Мария Михайлова, София Васильева, Екатерина Чугунова, учащаяся детской музыкальной школы при колледже искусств Анастасия Галковская, преподаватели Екатерина Камалова и Тима Бичевский.

Сценические образы, созданные эстрадными вокалистами на сцене Большого концертного зала филармонии (Мамонтёнок, Крошка Енот, Золушка, кот Леопольд, крокодил Гена, Медведица, жители острова Чунга-Чанга, Красная Шапочка, Атаманша) произвели яркое впечатление на юных зрителей. Искренность исполнителей и необыкновенное обаяние главного дирижёра увлекли зал, который пел знакомые мелодии вместе с артистами, рассказали в колледже.

В качестве солистов оркестра русских народных инструментов выступили преподаватели колледжа искусств: Александр Антонов (балалайка), Ксения Егорова (аккордеон), Илья Гаврюсев (саксофон), а также учащиеся ДМШ и ДШИ города, Никита Орлов (труба), Лиза Матрёшка (эстрадный вокал).