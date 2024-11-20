Сцена / Фестивали

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Кулов-фест» на псковской сцене

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Кто такой Тимур Кулов? За какие заслуги его именем называли фестиваль? Какие постановки увидят зрители в рамках фестиваля «Кулов-фест» в Псковском академическом театры драмы? О чем режиссер будет рассказывать на творческих встречах с публикой после спектаклей?

Об этом и многом другом ведущий программы Артем Татаренко спросит режиссера-постановщика Тимура Кулова.

Трансляция завершена