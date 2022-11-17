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«Обратный отсчет»: Дмитрий Месхиев о «театральных» итогах 2022 года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 декабря. Гость студии - художественный руководитель, директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Вместе с ведущим Максимом Костиковым он подвел итоги 2022 года: каким он был для театра, какие премьеры и успехи принес, с какими проблемами пришлось столкнуться коллективу. Также директор театра поделился планами на 2023 год.

Напомним, «Обратный отсчет» - это традиционный ежегодный проект «ПЛН FM», в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.