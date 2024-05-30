Сцена / Концерты

Иеромонах Фотий дал концерт в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря и победитель четвертого сезона телепроекта «Голос» иеромонах Фотий выступил с концертом в Пскове в честь своего 40-летия и 10-летия творческой деятельности.

Программа называется «Шум берез». В нее вошли новые произведения русских, советских и зарубежных авторов, а также произведения, написанные самим отцом Фотием. Гости концерта смогли услышать такие произведения, как «Шум берез», «Гори, гори, моя звезда», «Беловежская пуща», «Малиновый звон», «Нежность», Ave Maria, Adagio и многие другие.

Концерт состоялся в большом концертном зале Псковской областной филармонии 9 ноября.

