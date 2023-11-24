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Итоги и планы работы Театрально-концертной дирекции Псковской области

Гостями программы «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 декабря стали директор центра проектной деятельной Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и ведущий профконсультант ТКД Дмитрий Волхонов. Они подвели итоги работы учреждения в 2023 году, назвав значимые события для региона, и поделились некоторыми планами на будущее.

Итоговые цифры

Артем Татаренко: Давайте поговорим о том, что за этот год было сделано. Наверное, год был одним из самых насыщенных в плане мероприятий. Каковы цифры?

Татьяна Мартынова: Год был достаточно сложным и богатым на мероприятия. Для лирики можно сказать, что было 15 обмороков, 14 истерик, но при этом тысячи и тысячи крутых, классных фотографий, фотоотчетов, видеодневников и положительных отзывов как в соцсетях, так и в наших региональных СМИ, но и не только в региональных, но и в федеральных. Многие наши мероприятия получили достаточно богатую подсветку и на федеральных каналах.

Театрально-концертная дирекция в этом году приняла участие в организации порядка 70 мероприятий, из них - 20 были огромные и масштабные, 40 - небольшие, скромные официальные мероприятия, церемонии, около 10 мероприятий - региональные, например, Крымская весна в Детском парке, открытие официальных церемоний года, вручение государственных наград и так далее.

Если говорить о статистике, то самый важный наш показатель - это зрительская аудитория. Порядка 300 тысяч человек посетили наши праздники и фестивали в этом году. Цифра, на мой взгляд, достаточно впечатляющая. Много известных людей посетили регион в этом году: Гоша Куценко, Оксана Федорова, группа «Сироткин», Игорь Бутман, Петр Налич, Валерий Гергиев, Семен Стругачев. У нас была возможность с ними познакомиться, пообщаться, увидеть их на наших сценах.

Впечатляющая цифра по участникам мероприятия – их было более трех тысяч человек. Более тысячи человек было только на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры. Все сыты и довольны, пишут и говорят: «Пригласите нас еще, очень хотим в следующем году». Со многими поддерживаем дружеские теплые отношения. Дни Пушкинской поэзии нас объединили.

Следует еще сказать про выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, потому что показатель посетителей по ВДНХ перебивает наши региональные показатели.

Дмитрий Волхонов: Я задумался об этих цифрах – 300 тысяч, о которых мы говорим официально. Мне кажется, они немного неверны, мне кажется, больше. Но если взять только два мероприятия - Дни Пушкинской поэзии и хоровой фестиваль - у нас получается 150 тысяч.

Знаковые события 2023 года

Дмитрий Волхонов: Сказали, что было много мероприятий. Ничего удивительного нет. Есть план, поставлена задача губернатором, чтобы для туристов летом каждую неделю было что-то интересное. Здесь ничего сверхъестественного. Была поставлена задача - она выполнена прекрасно.

Артем Татаренко: Для вас это было ожидаемо. Понятно, что это происходит не случайным образом.

Дмитрий Волхонов: Конечно, мы заранее знали уже в прошлом году. Что у нас появилось нового в этом году?

Татьяна Мартынова: Мы провели Дни Псковской области в Витебске, в Гдове прошел фестиваль «Наше море». Из новинок в этом году несколько фестивалей. Фестиваль «Моя еда» - новый, это открытие для нас. Фестиваль «Наше море» - тоже задумывали, не один год планировали такую историю.

Артем Татаренко: И он будет продолжаться, как я понимаю, в том числе с инфраструктурным развитием?

Дмитрий Волхонов: Есть такая задача, чтобы это мероприятие проходило в течение недели. Финансовый вопрос тоже очень важный.

Татьяна Мартынова: Сейчас много вопросов, которые нам еще следует решить.

Дмитрий Волхонов: У нас есть время. Надеюсь, что в марте-апреле мы уже будем понимать.

Артем Татаренко: Это хороший показатель. Он говорит о том, что программа минимум в любом случае выполнена, задуманное реализовано. И вы будете это все развивать. Значит, ваши идеи совпадают в реализации с тем, что вы от них ожидали?

Дмитрий Волхонов: Да, все получилось на самом деле. Некоторые мероприятия получились даже больше, чем мы ожидали. Татьяна говорит про фестиваль «Моя еда». Мы думали о таком маленьком скромном фестивале на один день, но когда начали его готовить, он начал обрастать.

Татьяна Мартынова: Я уже рассказывала на каком-то из интервью, что это было целевое мероприятие. Планировали целевые показатели на 600 зрителей. Скромное мероприятие с небольшим бюджетом, но целевой показатель мы выполнили в течение 15 минут. Мероприятие началось, и сразу же на площадке было порядка 500-600 человек. Длилось оно у нас целый день. Количество зрителей там зашкаливало – около трех тысяч.

Артем Татаренко: Такой общественный запрос. Об этом говорили давно, что гастрономический туризм обществу интересен.

Дмитрий Волхонов: Пока этот фестиваль нельзя назвать большим гастрофестивалем. Турист скорее бы принял его за, может быть, местечковое мероприятие. Нам, помогло то, что это май - одно из первых уличных мероприятий. Еще и с погодой повезло. Гастрономические фестивали существуют разные. Обычно готовят рестораны, ты приходишь, пробуешь еду. У нас будет абсолютно другой вектор. Может быть, это станет уникальным гастрономическим фестивалем в России как минимум. Мы делать будем упор на мастер-классы.

Татьяна Мартынова: Мы хотим научить готовить.

Дмитрий Волхонов: Это будет главная фишка. Зритель не будет приходить, смотреть и что-то покупать. Он будет приходить и готовить что-то под руководством поваров.

Артем Татаренко: Мне кажется, среди детей и взрослых сложилась аудитория, которая действительно хочет и любит готовить.

Татьяна Мартынова: Еще одним мероприятием, безумно огромным, сложным и интересным, стал Курган Дружбы. Вроде бы мероприятию очень много лет, оно традиционное, имеет свою площадку. В этом году мы придали ему другое наполнение. Решили сделать его молодежным. В рамках Кургана Дружбы мы провели двухнедельную смену с ребятами из Белоруссии, из России и из Псковской области. Это было очень сложно. Это был длинный проект, потому что начался в начале марта. Мы провели форсайт-сессию, на которой собрали 200 ребят: 100 ребят из Витебской области и 100 ребят из Псковской области. Ребята сами определили те темы, над которыми будут работать в течение лагерной смены и в рамках подготовки к лагерной смене, что немаловажно. В промежутке между мартом и серединой июня прошло порядка 15-20 мероприятий в формате ВКС, и приезжали ребята по некоторым направлениям, знакомились, создавали новые проекты. На мой взгляд, это безумно интересная история. В рамках этого Кургана Дружбы было реализовано порядка 20 проектов, которые ребята сами и придумали. Эти проекты были показаны и продемонстрированы уже непосредственно в первое воскресенье июля на площадке Кургана Дружбы.

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Дмитрий Волхонов: В этом году был неожиданным рекорд по посетителям на Кургане Дружбы – около пяти тысяч человек.

Артем Татаренко: И это несмотря на то, что в какой-то момент показалось, что все идет на спад. Отключилась по собственному желанию прибалтийская сторона. Тем не менее, все не только состоялось, но и получило новый импульс для развития.

Татьяна Мартынова: Мы уже работаем над новой программой. Придумываем планы, проекты, которые хотим предложить ребятам на реализацию.

Дмитрий Волхонов: Детская история продолжится. На самом деле мы подумываем о том, чтобы кто-то еще приезжал и дружественных стран.

Как псковичей в Витебске встречали

Татьяна Мартынова: Мероприятие-открытие, естественно, - Дни Псковской области в Витебске. Это было грандиозно.

Артем Татаренко: Это не преувеличение. Белорусы сравнивали это с самыми крупными мероприятиями. Высказывались в пользу Дней Псковской области в Витебске. Было масштабно, ярко, круто.

Дмитрий Волхонов: Белоруссия - уникальное место. Я никогда такого не видел, когда к тебе после мероприятия подходят люди и благодарят. Уверен, что это не из-за того, что мы сделали круто, им очень понравилось. Это просто люди такие. Каждый вечер к тебе подходят человек по 10-20 и говорят: «Спасибо, все было хорошо. Приезжайте еще».

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Татьяна Мартынова: Наш ведущий Сергей Карпов с главной сцены тоже отметил эту историю. Он сказал, что с ним никогда в жизни столько не фотографировались. Все ждали окончания мероприятия и просили: «Давайте мы с вами на сцене сфотографируемся, вы так классно вели. Вы же, наверное, очень известный человек в России».

Артем Татаренко: Псковский зритель, обратите внимание, как организаторам приятно получать обратную связь. Когда не плюют в спину, не свистят, а подойдут, скажут доброе слово, и у организаторов появляется стимул.

Татьяна Мартынова: В защиту псковских зрителей скажу, что такого никогда не было. Нас всегда благодарят и рады.

Артем Татаренко: В вашу пользу могу сказать, что мы проводим периодически опросы. В этом году был наиболее позитивный фон, многие мероприятия были отмечены людьми положительно, в том числе фестиваль «Наше море». Мне кажется, хорошая судьба сложилась у многих начинаний, уверен, что их ждет продолжение.

Рекорды России - уха и балалайка

Дмитрий Волхонов: Давайте перекинем мостик к Москве через фестиваль «Наше море». Там мы поставили рекорд России, теперь их у нас два.

Артем Татаренко: На фестивале «Наше море» была сварена самая большая уха, даже не в России, а в мире.

Дмитрйи Волхонов: Было пять тонн. Обратите внимание, как была осуществлена раздача бесплатной ухи. Мы всегда пугаемся, когда что-то бесплатное, связанное с едой. Ведь сколько мы видели в Интернете сумасшедших картинок, за которые потом стыдно. У нас же все было прекрасно, выставлена линия, люди работали.

Артем Татаренко: Подтверждаю, все без исключения желающие, которые хотели попробовать уху, попробовали. Это был первый рекорд. А второй?

Дмитрий Волхонов: Второй рекорд установили совсем недавно. 4 ноября на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве на стенде Псковской области Константин Абабков один час без перерыва играл на балалайке.

Артем Татаренко: Это тоже было зафиксировано специальными людьми.

Дмитрий Волхонов: Именно тем человеком, который создал Книгу рекордов России.

Мы запустили большой таймер, все были в таком напряжении. Это же был день открытия выставки. Гостей много, мощная суета. Остается буквально 15 минут, подходит человек, который фиксировал рекорды и говорит: «У вас таймер спешит». У нас на главном телевизоре файл оказался на 55 минут, а таймер был на 60. Как это произошло? Мы вообще не понимаем. Мы выключили таймер на главном экране. Но все нормально прошло.

Артем Татаренко: Это никак не повлияло на рекорд?

Дмитрий Волхонов: Никак. Это была наша внутренняя ошибка.

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Псковская область на выставке «Россия»

Артем Татаренко: Как выглядит стенд Псковской области? Как проходит работа?

Дмитрий Волхонов: Стенд строили не мы, не комитет по культуре. Стенд строил комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике. Сначала все немного пугались относительно того, что наш стенд самый маленький на выставке. Ничего страшного. Может быть, мы даже этим немного выигрываем. Мимо большого стенда идут, посмотрят и проходят дальше. К нам же нужно заглянуть. Как только вы заглянули, значит, вы остались у нас. Мы понимаем, что как только больше времени вы у нас провели, тем больше вы - наш.

Я туда приехал 1-го числа. Выставка еще не открылась. Это грандиозное строительство, к выставке на ВДНХ тянули отдельную новую электроветку. В среднем каждый стенд из 89 регионов потребляет около 30 киловатт электричества в час, это минимум. Помимо регионов на выставке есть и другие локации. 75 павильон - самый интересный, потому как представлены все наши регионы. Они настолько разнообразны и интересны, что надо сильно постараться, чтобы выделиться.

Почему мне нравится наш стенд больше, чем остальные. Все ударились в какой-то хайтек, гигантские экраны, какие-то проекции. У нас осталась наша самобытность. Получился душевный стенд. Есть куда Пскову расти и работать в плане узнаваемости. Если до Уральских гор город Псков еще примерно знают, то за Уральскими горами - не все. Даже названия не знают. Выставка сделана для того, чтобы регионы показали свои достижения. Это точно не туристическая выставка. Все показывают свои достижения. Для таких небольших регионов, как Псков - эта выставка большой плюс и бонус именно в плане узнаваемости.

Артем Татаренко: Как прошел День Псковской области? Выставка будет длиться до апреля, но у каждого региона есть возможность еще ярче показать себя и продемонстрировать в рамках такого дня.

Дмитрий Волхонов: Активности на выставке постоянны. До конца января будут дни регионов. Давайте про то, где мы не были задействованы. Была большая площадка, где была представлена псковская еда. Насколько я знаю, там прекрасные отзывы именно от организаторов выставки. Культурная составляющая в 75-м павильоне в зоне культурных инициатив, губернатор Михаил Ведерников представил регион, рассказал об основных достижениях Псковской области.

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Мы подумали, что нам нужно показать: больше всего и разного или с небольшой, легкой выгодой для Псковской области. После выступления губернатора мы приглашали всех на 225-летие Александра Сергеевича Пушкина. В следующем году у нас Дни Пушкинской поэзии и культуры. Это, наверное, будет самое главное мероприятие года. У нас выступили брасс-квинтет из Губернаторского симфонического оркестра и чтец из великолукского театра. Вечером у нас была музыкальная часть, которая состояла из двух отрезков. Первое - ансамбль «Сказ». Мы долго спорили относительно того, кого вести на культурные инициативы. Была такая мысль - зачем вообще фольклор? Фольклор - это удивительная опять же вещь, он там заходит. После ансамбля «Сказ» выступала Лиза Матрешка со своим материалом, не как кавер-бэнд, что на самом деле нас очень радует. Люди растут и вырастают в настоящие самостоятельные группы.

Грантовая поддержка и рибейт

Артем Татаренко: У вас еще кипит и незримая работа. Вы занимаетесь в том числе и грантовой деятельностью, выпуском интересной культурной продукции. Гранты - могучий инструмент. Можно ли выделить какие-то мероприятия в рамках грантов? Будет ли это продолжаться в следующем году?

Татаьяна Мартынова: Я скажу три цифры. Их будет вполне достаточно, чтобы понять и объем работы, которая была проведена в течение года. Под руководством комитета по культуре, на базе Театрально-концертной дирекции действует проектный офис, который занимается разработкой, в том числе ведением грантовой работы. В этом году мы написали порядка 20 грантов на общую сумму 101 миллион 383 тысячи рублей. К сожалению, все пошло не так, как мы хотели. Выиграли у нас порядка 7-8 грантов, мы привлекли в регион 63 миллиона 649 тысяч 101 рубль. Какие-то проекты еще в реализации, другие реализованы и по ним сданы отчеты. Грантовая работа предполагает широкий перечень и документов, и прочего. Например, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры состоялись, а документы и отчеты мы все еще сдаем. Уже идет работа над новыми проектами, опять же по Дням Пушкинской поэзии.

Артем Татаренко: Кроме этого, всякие современные бонусы предполагаются. У нас есть такое словечко, как рибейт. Разработана система бонусов для привлечения определенной деятельности, проводимой в нашем регионе. В частности, это касается, например, тех, кто снимает у нас кино. У нас с помощью программы снимали фильмы. Кому-нибудь вы помогали?

Татьяна Мартынова: Постоянно помогаем. Практически все фильмы, которые снимаются на территории региона, так или иначе просят помощи и содействия со стороны губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Губернатор расписывает эту задачу нам, как центру поддержки кинематографии. В этом году к нам обратились три кинокомпании за поддержкой. Мы помогали, решали организационные вопросы, подыскивали людей, персонал на территории Псковской области. В этом году состоялся конкурс, мы разыграли его. Протокол уже вывешен. Рибейт взял фильм «Я делаю шаг», который снимался в прошлом году на территории Пскова. Очень надеюсь, что к нам приедет кинокомпания «Окапи» снова снимать следующий свой проект.

Артем Татаренко: Вы не только помогаете съемкам кино. Более того, Театрально-концертная дирекция и комитет по культуре их выпускает. Была в этом году серия видеороликов о знаменитых личностях.

Татьяна Мартынова: Выпуск предстоит в следующем году.

Артем Татаренко: Мультфильмы еще были.

Дмитрий Волхонов: У нас есть небольшая серия, которую мы называем «Наше краше». Не все мультфильмы еще вышли, но я надеюсь, что они все выйдут. О великих деятелях России тоже выйдет, но это будут shorts - короткие клипы. Через знаменитые лица планируем набрать популярность клипов и перейти на псковских. Пытаемся популяризировать Псков, и многие люди должны знать об интересных вещах, которые связаны с Псковом. Я уверен, что 0,02% россиян знают, что знают братья Лаптевы родились в Псковской области. Будем популяризировать просмотрами не на Псков, а на Россию.

Куда идти за новогодним настроением?

Артем Татаренко: Осталось немного до Нового года. Куда мы пойдем на длинных выходных?

Татьяна Мартынова: В прошлом году у нас стартовал проект «Дача Деда Мороза». Стартовал вполне себе успешно, удачно, потому что народ активно приходил и фотографировался. Успешно проходил проект «Парк световых фигур», который к нам приехал. В этом году мы решили, что сами сможем сделать и пошли по этому пути. Этот год для нас старт. Мы хотим создать свой парк световых фигур, который будет тематическим и про Псков. Площадка уже функционирует, ее можно посетить. Но мы ее еще дорабатываем, чтобы на экране можно было увидеть мультфильмы, увидеть про Псков. Сейчас уже очень комфортно можно провести время. Речь идет о парке Строителей. В прошлом году мы использовали только пятачок с деревянным настилом.

В этом году мы продолжили эту историю. У нас уже можно сфотографироваться, выпить чай или кофе, поесть, перекусить, посмотреть мультфильмы «Союзмультфильма», потому что получено разрешение на прокат. Кроме того, можно прогуляться и оказаться в волшебном сказочном лесу. Первая локация – сказочное Лукоморье. Там можно услышать кусочек поэмы «Руслан и Людмила» в неожиданном прочтении. Этот продукт полностью псковский: от эскизов до дизайна. Моя задача – чтобы всё, что делаем, было наше.

Дальше мы идем и оказываемся в чудесном лесу, где нас встречают волшебные световые светящиеся грибы, неоновые деревья и волшебные бабочки. Зайцы идут на Луну, встречать ее и так далее.

Беседовал Артем Татаренко