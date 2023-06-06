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«Сказочный лес» в парке Строителей в Пскове можно посетить до 15 января

Окунуться в атмосферу Нового года в «Сказочном лесу», расположенном в парке Строителей в Пскове, приглашает Театрально-концертная дирекция Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе дирекции, «Сказочный лес» будет доступен для посещения до 15 января включительно.

Фото здесь и далее: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

Жителей Пскова и области, а также гостей города ждут в парке в будние дни с 16:00 до 22:00, в выходные дни - с 12:00 до 22:00.

«Здесь вас ждут белоснежные зайчики, красочные грибы, мудрые совушки, разноцветные камыши и красивые бабочки. А особенно приятно будет погрузиться в сказочный мир "Лукоморья" Александра Пушкина, ведь в чаще леса звучат строки этого знаменитого произведения. Дети смогут не только насладиться красотой парка, но и покататься на качелях под звуки новогодней музыки», - добавили в пресс-службе.