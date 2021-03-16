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В Пскове художница создаст картины на воде под живую музыку

Художница эбру Ольга Каурова и губернаторский симфонический оркестр под управлением Николая Хондзинского выступят на сцене большого концертного зала филармонии 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.

В концерте «Лебединое озеро» классическая музыка объединится с необычными картинами, создание которых зрители увидят вживую. Эбру — древняя техника рисования на воде. В переводе с персидского слово «эбру» означает «облако».

«Поклонники самого легендарного балета Петра Чайковского смогут наблюдать, как капли краски на глади воды создают формы невиданного великолепия и изящества, и как усложняемый мастером эбру рисунок дополняется новыми причудливыми фигурами. И пока действует магия эбру, музыка заполняет душу, унося зрителя в мир собственных фантазий», - рассказали организаторы.

Ольга Каурова родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В школьные годы была участницей выставок и проектов, в 2009 году открыла для себя эбру, когда в России еще не было ни мастеров, ни информации по искусству рисования на воде.

Самостоятельно переводя сайты с турецкого, пробовала рисовать подручными средствами, из поездки в Турцию привезла профессиональные пигменты и смолу гевена для загущения воды.

В 2012 году состоялась первая персональная выставка в Санкт-Петербурге.

В настоящее время активно концертирует и ведет общественную деятельность. Сопровождала выступления Зары, Методие Бужора, Анны Малышевой, Франсиса Гойя, Olympicorchestra, большого филармонического оркестра Санкт-Петербурга, оркестра Ленинградской области «Таврический» и другие.

Соавтор и постоянный участник шоу «Вивальди. Времена Года», «Краски Танго», а также автор программы «Классика и Ван Гог», проходящей в стенах АнненКирхе. С недавнего времени заняла должность председателя художественного совета «Союза мастеров эбру России».

Концерт «Лебединое озеро» состоится 10 апреля, в субботу. Начало в 16:00.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.