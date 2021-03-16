В Пскове художница создаст картины на воде под живую музыку

Художница эбру Ольга Каурова и губернаторский симфонический оркестр под управлением Николая Хондзинского выступят на сцене большого концертного зала филармонии 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.
В концерте «Лебединое озеро» классическая музыка объединится с необычными картинами, создание которых зрители увидят вживую. Эбру — древняя техника рисования на воде. В переводе с персидского слово «эбру» означает «облако».
Ольга Каурова родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В школьные годы была участницей выставок и проектов, в 2009 году открыла для себя эбру, когда в России еще не было ни мастеров, ни информации по искусству рисования на воде.
Самостоятельно переводя сайты с турецкого, пробовала рисовать подручными средствами, из поездки в Турцию привезла профессиональные пигменты и смолу гевена для загущения воды.
В 2012 году состоялась первая персональная выставка в Санкт-Петербурге.
В настоящее время активно концертирует и ведет общественную деятельность. Сопровождала выступления Зары, Методие Бужора, Анны Малышевой, Франсиса Гойя, Olympicorchestra, большого филармонического оркестра Санкт-Петербурга, оркестра Ленинградской области «Таврический» и другие.
Соавтор и постоянный участник шоу «Вивальди. Времена Года», «Краски Танго», а также автор программы «Классика и Ван Гог», проходящей в стенах АнненКирхе. С недавнего времени заняла должность председателя художественного совета «Союза мастеров эбру России».
Концерт «Лебединое озеро» состоится 10 апреля, в субботу. Начало в 16:00.
Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.