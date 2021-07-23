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Николай Хондзинский рассказал, что ждет псковичей во время «Ночи в башне»

Гостей концерта «Ночь в башне» ожидает особая атмосфера с горящими свечами и камерными составами музыкантов. Об этом рассказал главный дирижер и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Башня - это интересная площадка с удивительной акустикой. В этом году на концерте выступят ансамбль MusicAeterna и струнный квартет имени М. И. Глинки. Последние исполнят квартет Франца Шуберта "Смерть и девушка". Это знаковое сочинение квартетной музыки, которое будет звучать уникально в этой атмосфере», - рассказал Николай Хондзинский.

Он добавил, что в следующем году коллектив филармонии планирует расширить программу и включить в нее псковские коллективы.

Поясняя решение выбрать Варлаамовскую башню новой локацией для концерта, главный дирижер оркестра отметил, что они с директором Псковской областной филармонии Елизаветой Барышниковой были одними из первых, кто посетил башню после реконструкции.

«Тогда нам сразу стало понятно, что это должно быть помещением, где будет звучать музыка. Единственный нюанс - башня не отапливается, поэтому концерты в ней возможны только в теплое время года. Сделать особенным с точки зрения музыки можно практически любое пространство. Иногда даже противоречащие музыке помещения, при наличии интересной акустики, можно удачно осветить и превратить в сцену», - добавил Николай Хондзинский.

Он подчеркнул, что проведение концертов в новых местах позволяет обратить на них внимание горожан.