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Большой симфонический оркестр имени Чайковского даст концерт в Пскове

Концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского (6+) пройдет в Пскове 9 октября. Дирижер – Денис Лотоев. Солист – лауреат международных конкурсов Сергей Давыдченко (фортепиано), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото: пресс-служба ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»

Выступление состоится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Концерт посвящен творчеству великих композиторов: Петра Чайковского и Эдварда Грига.

Музыкальные шедевры гениев музыки исполнит оркестр, который в 2020 году отметил 90-летие и которому сам Прокофьев доверял премьеры своих сочинений, – Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, художественным руководителем которого является народный артист СССР маэстро Владимир Федосеев.

В качестве солиста выступит известный пианист – лауреат международных конкурсов Сергей Давыдченко. В его профессиональном портфолио победы на таких престижных конкурсах, как Astana Piano Passion, Grand Piano Competition-2021, где музыкант получил Гран-при и шесть специальных призов. Сергей выступал в концертном зале Мариинского театра, Большом зале Московской консерватории, Ставропольском государственном театре оперетты, Кисловодской, Ростовской, Тверской и других филармониях.

За дирижерским пультом – Денис Лотоев. С прославленным коллективом выступал на сцене Большого зала Московской консерватории, принимал участие в различных фестивалях, сотрудничал с известными солистами, в числе которых Денис Мацуев, Питер Донохоу, Вадим Репин, Максим Венгеров, Никита Борисоглебский и другие. Гастролировал с оркестром в Великобритании, Германии, Швейцарии, Голландии, Италии, Аргентине, Бразилии, Мексике, Уругвае. Российская и зарубежная пресса неоднократно отмечала Дениса Лотоева как профессионала и яркого интерпретатора, умеющего увлечь слушателей.

В Пскове прославленный коллектив представит шедевры мировой симфонической музыки. Среди них – симфония №5 ми минор, названная композитором Сергеем Танеевым лучшим сочинением своего учителя – Петра Чайковского. Созданная в 1888 году, она посвящена теме человека и судьбы, порой заставляющей склониться перед неисповедимыми предначертаниями, но все же победить их.

За год до написания симфонии Чайковский гастролировал по городам Европы, где встретился с Эдвардом Григом, к тому времени уже девятнадцать лет назад создавшим свой легендарный фортепианный концерт ля минор. Монументальное произведение, ставшее кульминацией фортепианного творчества Грига и насыщенное великолепными интонациями и ритмами норвежского фольклора, навсегда стало любимым произведением в репертуаре пианистов.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатель «Пушкинской карты» может приобрести по ней только один билет на одно мероприятие.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.