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Участники проекта «Детская филармония» выступают с первым концертом в Пскове

Первый концерт проекта «Детская филармония» звучит в рамках празднования Дня работника культуры в Большом концертном зале областной филармонии в Пскове сегодня, 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В проекте участвуют около 90 учащихся музыкальных школ Псковской области, дети в возрасте от 8 до 18 лет. Они вошли в состав в детского камерного оркестра и детского оркестра русских народных инструментов. Детский оркестр русских народных инструментов собрал в составе 67 учеников по классу балалайка, домра, баян, гусли, аккордеон и ударные. Детский камерный оркестр – 23 начинающих музыканта по классу скрипка и виолончель.

Дирижером детского оркестра русских народных инструментов является солистка-инструменталист высшей категории ансамбля русской музыки «Псков» Юлия Баранчикова, а дирижером детского камерного оркестра - артист Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Дмитрий Жданов.

Напомним, на масштабный проект «Детская филармония» в Псковской области выделили 23 миллиона рублей. Он реализуется на базе Псковской областной филармонии и Псковского областного колледжа искусств и направлен на развитие кадрового потенциала отрасли культуры.