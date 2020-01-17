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Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной премьере в Псковском драмтеатре

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущий программы Дмитрий Волхонов предлагает поговорить о предстоящей театральной премьере: 15 и 16 февраля на Малой сцене Псковского драмтеатра состоится показ спектакля по пьесе Олега Михайлова «Нави Волырк, капитанский сын».

Сегодня в прямом эфире о премьере расскажут режиссер спектакля Елена Павлова и заслуженный артист РФ Сергей Попков, исполнивший в нем главную роль.

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