Сцена / Спектакли

Политика абортов: почему в псковском театре решили поставить китайскую трагедию

Спектакль «Лягушки» станет премьерой Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина уже через неделю. Впервые на псковской сцене зазвучат китайские мотивы, а зритель погрузится в одну из важнейших проблем Поднебесной второй половины прошлого века. Ограничение рождаемости в китайской провинции гости театра увидят глазами лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Рассмотреть главные смыслы им поможет режиссер спектакля Никита Кобелев.

О том, что поразит зрителя в «Лягушках», пекинской опере на псковской земле и неоднозначности главной героини — в интервью «МК в Пскове» с арт-директором псковского драмтеатра и автором инсценировки к спектаклю Андреем Прониным. Подробности здесь>>>