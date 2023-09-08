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Спектакль по матной белорусской пьесе репетируют в псковском театре

Спектакль по пьесе «С училища» молодого белорусского драматурга Андрея Иванова репетируют в Псковском академическом драматическом театре имени А. С. Пушкина. Постановку будут играть на большой сцене. Об этом кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я выпущу спектакль на большой сцене по пьесе "С училища" белорусского драматурга Андрея Иванова. Очень сложно идет работа над этой пьесой. Пьеса, с моей точки зрения, социально очень важная и нужная, но там очень много ненормативной лексики написано, и очень сложно это адаптировать, правда сложно. Как с этим быть, мы пока даже не знаем, но посмотрим», - сказал Дмитрий Месхиев.

Среди других новинок сезона — очередной бэби-спектакль, у него пока нет названия. Премьера запланирована на весну. Режиссёр Иван Пачин — главный режиссёр Тверского театра юного зрителя.

«Еще по одной весенней премьере пока идут переговоры. Не могу сказать точно, что это будет, но если получится с одним режиссером из Татарстана договориться, все будет хорошо», - рассказал Дмитрий Месхиев.

Помимо этого, в этом сезоне в театре собираются поставить спектакль по произведению венецианского драматурга Карло Гольдони. Режиссер — Алессандра Джунтини. Отметим, ранее она уже ставила в Псковском театре драмы спектакль «Метель».

«Давно хотели поставить Гольдони, спектакль будет легкий и интересный, про любовь, с молодыми артистками — красота, то, что любит публика, ничего зазорного в этом нет. Такие спектакли должны быть в репертуаре», - заметил Дмитрий Месхиев.

Также в театре готовят музыкальный спектакль «Перекресток». Он будет основан на романсах.