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50-й показ сказки «Слон и птичка» прошел в Псковском театре драмы

В минувшие выходные Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина в юбилейный, 50-й, раз пригласил маленьких зрителей на спектакль «Слон и птичка». За два года, прошедшие с момента премьеры, спектакль увидели более трех тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фотографии предоставлены пресс-службой Псковского драмтеатра

Сказку для младшеклассников «Слон и птичка» поставил режиссер Анатолий Кузьмин по произведению детской писательницы и художницы из Санкт-Петербурга Анастасии Момот. В чем-то веселая и забавная, в чем-то лиричная, сказка рассказывает о дружбе и любви двух непохожих героев – слона и птички, о свободе и поиске дома, о сердцах, открытых сопереживанию и взаимопомощи. Специально для Псковского театра сказку адаптировала драматург Анастасия Букреева.

50-й показ – это значимый юбилей для спектакля, тем более – для детской постановки, знак интереса маленьких зрителей.

«Поздравляю с юбилеем спектакля всех причастных к его созданию! Всех, благодаря кому моя сказка ожила на сцене! Хочется сказать вам большое-пребольшое спасибо, дорогие друзья! И пожелать еще тысячи аншлагов и сотни тысяч зрителей!» – обратилась к театру Анастасия Момот.

«Спектакль трогательный, замечательный! Можно было бесконечно смотреть на то, как маленькие зрители проникаются камерностью представления и сидят, открыв рот. Горячо советую сходить на это чудо всем мечтателям, а еще – всем в данный момент загрустившим и опечаленным. Сходить, чтобы наполниться надеждой и обрести немножечко веры в хорошее», – оставляют отзывы о спектакле зрители.

В спектакле «Слон и птичка» заняты: лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова (Птичка), Георгий Болонев (Слон), Ксения Чехова (Обезьяна), Анна Шуваева (Обезьяна).

Напомним, в репертуаре Псковского театра драмы есть спектакли, рассчитанные на детей разных возрастов: от 2-х лет – бэби-спектакли («Большое космическое путешествие», «Невероятные приключения голубя Петра», «Год Жирафа»), от 4-х лет – кукольно-драматический спектакль «Я сделал крылья и летал», для младшеклассников – спектакли «Слон и птичка» и «Пиратский Новый год».