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Пскович специально приехал на выставку «Россия», чтобы посетить стенд региона

Пскович специально приехал на выставку «Россия», чтобы посетить стенд региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Наш земляк, Сергей Паташков, специально приехал на Международную выставку-форум "Россия", чтобы посетить стенд Псковской области. Сергей Паташков сказал, что он испытывает большую гордость за нашу Родину, за наш регион и пригласил всех обязательно приехать на выставку и посетить наш стенд», - рассказали в ТКД.

Выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента Российской Федерации Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях.