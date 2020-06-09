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О «новой эре» облсовпрофа, будущем Михайловой и письме Шлосберга

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! Это «Гонки по вертикали». У микрофона — автор программы, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко, или — «Псковский Шендерович», «неимоверный болтун» и «пропагандист», как меня намедни назвал один из слушателей. Поясню: мы с коллегами в «Сообразим на троих» обсуждали инициативу Жириновского сократить число депутатов и чиновников – ну радиослушатель и решил высказаться в пандан.

Радиослушатель: Я добавил бы туда, знаете кого, вот таких не журналистов, а пропагандистов, как этот «псковский Шендерович» - этот Савенко. Болтун неимоверный, от него толку никогда никого не будет, понимаете. И вот он кормится, кормушка есть у него - вот всё (хохот участников программы).

Как вы понимаете, про эту - не побоюсь слова - «жемчужину» прямого эфира я вспомнил не просто так. Комплимент - так себе, однако ж гордое звание «псковского Шендеровича» - сатирика и острослова, раз радиослушатели говорят - надо оправдывать. Назвался груздем — не говори, что не дюж. Благо, некоторые события этой недели скорее располагают к тому, чтобы шутить и иронизировать, нежели серьезно обсуждать актуальные темы. Уж сколько у нас говорено про то, что современная российская политика несет на себе черты политики византийской — витиеватой, сложной, полной подковерных интриг и в высшей мере иезуитской. Идут споры и о том, в какой мере у нас присутствуют западные политические традиции и что за всходы на нашей почве дают заморские семена вроде партийных праймериз. При этом как-то совсем незаслуженно забыто влияние африканских нравов на нашу политическую жизнь. А то, что такое влияние есть, не вызывает ни малейших сомнений.

Ну вот смотрите — какова мораль африканских аборигенов? Зло — это когда сосед нападет на тебя, отнимет скот и жену. А добро? Это когда ты у соседа отнимешь его скот и жену. Это вам ничего не напоминает?

Ну да, я о тех самых двойных стандартах в политике, в использовании которых нередко упрекают главного псковского яблочника Льва Шлосберга. Минувшая неделя тут не стала исключением. Так совпало, что почти одновременно новоржевские депутаты повторно давали оценку деятельности главы района Софьи Пугачевой, а псковский региональный парламент заслушивал отчет губернатора Михаила Ведерникова о работе администрации в 2019-м. То есть мы имеем дело с очень схожими явлениями, а принципиальная разница, по моему мнению (а вся авторская программа — и есть мое мнение), лишь в том, что в первом случае неуд главе района — яблочнице ставят единороссы, а во втором — фактически то же самое делает фракция «Яблока» по отношению к представителю партии власти. Никакой принципиальной разницы нет — тем более нелепо звучат филиппики Льва Шлосберга: мол, яблочники — право имеют, голосуют по совести и закону, а вот их оппоненты, напротив, действуют незаконно и подло. Причем, эти обвинения сопровождаются переходом на личности, навешиванием оскорбительных ярлыков и непарламентской лексикой. В общем, Лев Шлосберг продолжал упражняться в этом деле. С одной стороны, он голосовал против отчета губернатора, ибо право имеет, но с другой – продолжал доказывать, что депутаты в районах не имели права выставлять неудовлетворительные оценки местным главам-яблочницам. По-моему, это и есть политика двойных стандартов, о чем я и написал в статье на сайте ПЛН.

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И что вы думаете? На днях я получил письмо – да не простое, а серьезное такое, официальное - на бланке депутата, в цвете, с гербом Псковской области, номером исходящего документа с литерами ЛШ. Лев Шлосберг то бишь. Я как увидел буквы – ну думаю, что-то крупное в лесу приказало долго жить – не иначе Лев Маркович решил официальные извинения мне принести за, мягко говоря, некрасивое недоразумение, когда его соратники опубликовали стенограмму тайно записанной моей беседы с новоржевской главой — яблочницей, и при этом переврали мою речь. В общем, ждал я извинений – но куда там… Не дождался - раскатал губу, называется. Письмо вообще не об этом эпизоде, а о другой моей статье, вот про те самые двойные стандарты.

Мы на ПЛН могли просто проигнорировать присланный яблочниками «манифест», ибо с правовой точки зрения ничто нас не обязывало его размещать на сайте. Но мы считаем, что люди имеют право высказывать свое мнение, даже если они не уважают наше мнение. Более того - кричат, что плевать на него хотели.

Лев Маркович и его товарищ по яблочной фракции в региональном парламенте Артур Маркович Гайдук посчитали, что их позиция искажена и...

- Коротенько, минут на сорок («Карнавальная ночь»).

...коротенько так, на трех страницах, изложили свою позицию. Письмо опубликовано на сайте ПЛН, желающие могут почитать — так что подробно пересказывать не буду. Здесь - только самая суть: яблочники напоминают, что все представители граждан в парламентах имеют полное право на свое мнение, «сформированное и заявленное законно, свободно и независимо». Все три условия (законно, свободно и независимо) являются необходимыми. И далее в письме о том, что у яблочников, как вы понимаете, всё законно, свободно и независимо, а у их оппонентов, тоже ожидаемо, всё наоборот. Как говорится, если и есть сказка, которую у нас сделали былью, так это сказка про белого бычка. Дошли до этого места - и можно начинать сначала. Только вопрос: зачем?

Не пришло ли время господам оппозиционерам как-то покритичнее поглядеть на свои шаги, заявления, письма - и все-таки сделать выводы, извлечь уроки, дабы не наступать в сотый раз на одни и те же грабли и не забавлять почтенную публику. Как думаете, дождемся?

Теперь к другим темам этой недели. В понедельник 8 июня, в Пскове выбрали нового председателя областного совета профсоюзов. Произошло это на очередной отчетно-выборной конференции объединения. Напомню, что говорить о выборах главы облсовпрофа начали еще много месяцев назад, когда стартовал неофициальный забег потенциальных кандидатов. Теперь уже бывшая председатель совета профсоюзов Ульяна Михайлова прогнозировала увлекательный экшн и советовала наблюдателям запасаться попкорном. Однако по ходу пьесы многое изменилось, а в конце мая интрига исчезла вовсе. Федерация независимых профсоюзов России утвердила только одну из трех предложенных псковичами кандидатур. Ульяна Михайлова и ее заместитель Андрей Хришкевич сошли с дистанции, а единственным претендентом на пост №1 стал руководитель одного из отраслевых профсоюзов Псковской области Игорь Иванов - кандидат, поддерживаемый областной властью и руководством ФНПР. Он и проводил вчера отчетно-выборную конференцию. Всё прошло практически в полном соответствии с прогнозами.

По итогам открытого голосования Игорь Иванов получил поддержку абсолютного большинства делегатов (53 «за» при 3 воздержавшихся). В связи со сменой руководства некоторые заявляют о «новой эре» в истории псковских профсоюзов. Ну эра — не эра, а новый период, действительно наступает. И как у я уже говорил накануне, и перед новым председателем облсовпрофа, и перед региональной властью стоит задача — найти и выдерживать баланс во взаимоотношениях. От этого, по моему мнению, и зависит будущее профсоюзного движения в Псковской области.

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Особо отмечу, что экс-руководитель облсовпрофа Ульяна Михайлова на конференции не появилась. Этим, а также некоторыми другими своими шагами на финишной прямой предвыборного забега, она многих удивила — все-таки ряд отраслевых профсоюзов ее выдвигал, наверное, люди ждали от Ульяны Александровны каких-то иных поступков, личного участия в мероприятиях, заявлений и разъяснений позиции, ответов на вопросы, в том числе неприятные.

Впрочем, теперь важнее и интереснее тема продолжения политической карьеры регионального парламентария, если такое продолжение в принципе будет. Что госпожа Михайлова намерена делать?

Будет ли она продолжать работу по профсоюзной линии, или, может быть, станет домохозяйкой и займется воспитанием детей (напомню что Ульяна Александровна — многодетная мать, и сейчас ждет пополнения в большом семействе)? Останется ли она во фракции «Единой России» в областном Собрании депутатов или найдет каких-то новых союзников? Напомню, что когда-то она избиралась по одномандатному округу при поддержке партии власти — шла от ОНФ по линии профсоюзов: теперь ни той, ни другой составляющей здесь фактически нет. И не станет станет ли Ульяна Михайлова такой настоящей оппозиционеркой — в этом случае может исполниться мечта некоторых оппозиционных блогеров, желающих использовать ее в своих интересах.

При этом некоторые мои коллеги не исключают участия госпожи Михайловой в предстоящих парламентских выборах. Но если она пойдет на выборы, то под чьими знаменами - КПРФ? «Яблоко»? Какой-то другой партии? Правда, там свои кандидаты есть — и готовы ли они будут уступить место даме? И еще интересно, как на такой возможный поворот событий отреагируют власти? В общем, вопросов много — и по моей просьбе коллеги - журналисты радио «Эхо Москвы» в Пскове обратились к Ульяне Михайловой и расспросили, собирается ли она активно участвовать в политической жизни, в том числе в выборах депутата Госдумы от Псковской области - если рассматривает такую возможность, то под чьими знаменами? И готова ли в принципе к сотрудничеству с оппозиционными партиями? Такие вопросы были заданы — и вот что ответила депутат областного Собрания, экс-председатель облсовпрофа.

«В общественно-политической жизни активно принимать участие я собираюсь, но далеко от профсоюзной и социально-трудовой тематики уходить тоже не намерена. Вопрос, как будет выглядеть мое резюме, учитывая, что еще не решен вопрос с уголовным преследованием — открытый. И на него надо будет посмотреть, по крайней мере, в течение шести ближайших месяцев, чтобы определиться, выходить в эту нишу — в нишу политической деятельности через выборы или в областное Собрание, или в Государственную думу, зависит от этого факта. Но вообще я для себя некую миссию оценки деятельности профсоюзов на территории региона я могу и профессионально, и морально, у меня есть по этому поводу глубокое внутреннее желание», - сказала Ульяна Михайлова.

При этом она не дала однозначного ответа, под знаменами какой политической партии могла бы продолжить свой путь в политике.

«Не могу ответить на этот вопрос. Однозначно не «Яблоко», - сказала Ульяна Михайлова, отметив, что к руководителю регионального отделения партии Льву Шлосбергу относится с уважением, но взгляды этой политической организации не разделяет. Что касается коммунистов, то тут у Ульяны Михайловой был опыт сотрудничества, когда она являлась помощником Виктора Иванова (члена КПРФ, бывшего профсоюзного руководителя и экс-депутата областного Собрания). Однако здесь очевидны сомнения и отсутствие на данный момент какой-то конкретной позиции. При этом депутат областного Собрания не исключила, что «возможно и абсолютно самостоятельное движение».

Из этого комментария становится ясно, что у Ульяны Михайловой есть желание участвовать в политической жизни. И это наверняка вызовет неприятие у многих представителей региональных политических элит - особенно в том случае, если экс-руководитель облсовпрофа примет решение не сотрудничать с политическими партиями, а броситься в объятья несистемной оппозиции - тех самых маргиналов, которые в последнее время неоднократно пытались использовать ее в своих интересах. В общем, поживем — увидим. В любом случае мы будем внимательно следить за развитием событий и держать слушателей радио «Эхо Москвы» в Пскове и читателей Псковской Ленты Новостей в курсе происходящего. А к «разбору полетов» в программе «Гонки по вертикали» мы вернемся через неделю, в следующий вторник. Это был Александр Савенко. Всего вам доброго.